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  • 14.01, 00:01

Украина провела учения сил ПВО близ Крыма

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Украина провела учения сил ПВО близ Крыма

Украина провела учения сил ПВО близ Крыма

Украина провела учения сил ПВО близ Крыма
  • Фото: mil.gov.ua

    • Украина второй раз за два месяца провела ракетные учения близ Крыма.

    Подразделения противовоздушной обороны Украины провели тактико-специальные учения в Херсонской области, граничащей с Крымом. Военнослужащие отработали аэрозольные маскировки при изменении стартовых позиций, скрытое выдвижение в районы развертывания подразделений ПВО, а также совместное движение колонны на большое расстояние, говорится на сайте Минобороны Украины.

    Отмечается, что особенностью этих учений является выполнение поставленных задач подразделениями ПВО как днем, так и ночью. Тактико-специальные занятия проводились в напряженном режиме с интенсивным применением имитационных воздушных целей.

    Напомним, ВС Украины 1 и 2 декабря провели ракетные стрельбы на юге страны неподалеку от границы с Крымом. Украинские военные заявляли, что зона учений затронет территориальные воды России у крымских границ, однако после протеста Москвы сдвинули ее в нейтральные воды.

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