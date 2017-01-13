Украина провела учения сил ПВО близ Крыма

Украина второй раз за два месяца провела ракетные учения близ Крыма.говорится на сайте Минобороны Украины.
Отмечается, что особенностью этих учений является выполнение поставленных задач подразделениями ПВО как днем, так и ночью. Тактико-специальные занятия проводились в напряженном режиме с интенсивным применением имитационных воздушных целей.
Напомним, ВС Украины 1 и 2 декабря провели ракетные стрельбы на юге страны неподалеку от границы с Крымом. Украинские военные заявляли, что зона учений затронет территориальные воды России у крымских границ, однако после протеста Москвы сдвинули ее в нейтральные воды.
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