Скончался автор всемирно известного романа «Изгоняющий дьявола»

Уильям Питер Блэтти скончался в возрасте 89 лет накануне, 12 января, в больнице в штате Мэриленд в США.Associated Press.
На смерть писателя уже отреагировал режиссер Уильям Фридкин, который экранизировал его роман.
Уильям Фридкин: «Уильям Питер Блэтти, дорогой друг и брат, который создал „Изгоняющего дьявола“, ушел из жизни вчера».
William Peter Blatty, dear friend and brother who created The Exorcist passed away yesterday— William Friedkin (@WilliamFriedkin) 13 января 2017 г.
Книга «Изгоняющий дьявола» вышла в 1971 году. Вскоре по ней был снят одноименный фильм, сценарий к которому написал сам Блэтти и получил за это премию «Оскар».
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