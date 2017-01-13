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  • 13.01, 22:31

Скончался автор всемирно известного романа «Изгоняющий дьявола»

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Скончался автор всемирно известного романа «Изгоняющий дьявола»

Скончался автор всемирно известного романа «Изгоняющий дьявола»

Скончался автор всемирно известного романа «Изгоняющий дьявола»
  • Фото: behindtheexorcist.com

    • Уильям Питер Блэтти скончался в возрасте 89 лет накануне, 12 января, в больнице в штате Мэриленд в США.

    Как сообщила его вдова Алисия Блэтти, причиной смерти писателя стало онкологическое заболевание — он страдал от одной из разновидностей рака крови, передает Associated Press.

    На смерть писателя уже отреагировал режиссер Уильям Фридкин, который экранизировал его роман.

    Уильям Фридкин: «Уильям Питер Блэтти, дорогой друг и брат, который создал „Изгоняющего дьявола“, ушел из жизни вчера».



    Книга «Изгоняющий дьявола» вышла в 1971 году. Вскоре по ней был снят одноименный фильм, сценарий к которому написал сам Блэтти и получил за это премию «Оскар».

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