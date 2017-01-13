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  • 13.01, 21:00
Сотни петербуржцев пришли к Исаакию сказать «нет» РПЦ. РПЦ, Санкт-Петербург, выставки и музеи, памятники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Сотни петербуржцев пришли к Исаакию сказать «нет» РПЦ

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Сотни петербуржцев пришли к Исаакию сказать «нет» РПЦ

Сотни петербуржцев пришли к Исаакию сказать «нет» РПЦ

Сотни петербуржцев пришли к Исаакию сказать «нет» РПЦ

    Этим вечером на площади перед Исаакиевским собором собрались сотни людей. Все пришедшие выступают против передачи храма Русской православной церкви. Мероприятие было организовано в формате депутатской встречи.

    По данным участников, на сход пришли не менее тысячи человек. Территорию патрулировали наряды полиции. Как передает корреспондент НТВ Мария Сапожникова, от Исаакиевского собора собравшихся на народный сход отделяли несколько машин ОМОНа. Оборону держали и казаки. Правда, обойдя храм по периметру, они удалились.

    Еще в 16 часов двери собора закрыли. В первые минуты, как сообщали СМИ, собрались более 200 человек. Горожане плотно обступили импровизированную депутатскую трибуну, так как народные избранники Ковалёв, Резник и Вишневский выступали без микрофонов.

    Это было больше похоже не на митинг, а на желание высказать свое мнение. Встреча происходила эмоционально, но без эксцессов. Трибуной для депутатов стали скамейки в сквере напротив Исаакия.

    Лев Лурье, историк, журналист: «Мне кажется, что вопрос о том, кому принадлежит собор, может обсуждаться. Я даже не против того, чтобы он был передан церкви. Я против той хамской манеры, в которой это было сделано. И против того, чтобы жители города не могли определить этот регламент».

    Многие высказывались за проведение референдума. Некоторые надеялись, что еще можно что-то изменить, ведь впереди два года. Народный сход длился около часа и прошел достаточно спокойно.

    По итогам встречи было принято решение написать коллективный депутатский запрос относительно законности передачи собора РПЦ Судебный иск должен оспорить распоряжение комитета имущественных отношений от 30 декабря о передаче собора РПЦ. Кроме того, в ближайший понедельник депутаты подадут заявку на проведение митинга на Марсовом поле 28 января.

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