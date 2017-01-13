Сотни петербуржцев пришли к Исаакию сказать «нет» РПЦ

Этим вечером на площади перед Исаакиевским собором собрались сотни людей. Все пришедшие выступают против передачи храма Русской православной церкви. Мероприятие было организовано в формате депутатской встречи.
Еще в 16 часов двери собора закрыли. В первые минуты, как сообщали СМИ, собрались более 200 человек. Горожане плотно обступили импровизированную депутатскую трибуну, так как народные избранники Ковалёв, Резник и Вишневский выступали без микрофонов.
Это было больше похоже не на митинг, а на желание высказать свое мнение. Встреча происходила эмоционально, но без эксцессов. Трибуной для депутатов стали скамейки в сквере напротив Исаакия.
Лев Лурье, историк, журналист: «Мне кажется, что вопрос о том, кому принадлежит собор, может обсуждаться. Я даже не против того, чтобы он был передан церкви. Я против той хамской манеры, в которой это было сделано. И против того, чтобы жители города не могли определить этот регламент».
Многие высказывались за проведение референдума. Некоторые надеялись, что еще можно что-то изменить, ведь впереди два года. Народный сход длился около часа и прошел достаточно спокойно.
По итогам встречи было принято решение написать коллективный депутатский запрос относительно законности передачи собора РПЦ Судебный иск должен оспорить распоряжение комитета имущественных отношений от 30 декабря о передаче собора РПЦ. Кроме того, в ближайший понедельник депутаты подадут заявку на проведение митинга на Марсовом поле 28 января.
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