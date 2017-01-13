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  • 13.01, 20:59

Команда Трампа готовит телефонный разговор с Путиным

3 комментария

Команда Трампа готовит телефонный разговор с Путиным

Команда Трампа готовит телефонный разговор с Путиным

Предполагается, что контакт между президентами России и США состоится после инаугурации Дональда Трампа.

Представитель переходной команды Дональда Трампа Шон Спайсер заявил, что в настоящее время готовится телефонный разговором с Владимиром Путиным.

Спайсер уточнил, что 28 декабря Майкл Флинн, выдвинутый на пост советника президента США по нацбезопасности, провел по телефону переговоры с послом России в Соединенных Штатах Сергеем Кисляком. В ходе беседы они обсудили организационные вопросы, связанные с запланированным контактом Путина и Трампа.

Телефонный разговор президентов России и США состоится после официального вступления Дональда Трампа в должность главы государства.

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