Команда Трампа готовит телефонный разговор с Путиным

Предполагается, что контакт между президентами России и США состоится после инаугурации Дональда Трампа.
Спайсер уточнил, что 28 декабря Майкл Флинн, выдвинутый на пост советника президента США по нацбезопасности, провел по телефону переговоры с послом России в Соединенных Штатах Сергеем Кисляком. В ходе беседы они обсудили организационные вопросы, связанные с запланированным контактом Путина и Трампа.
Телефонный разговор президентов России и США состоится после официального вступления Дональда Трампа в должность главы государства.
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