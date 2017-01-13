В Филатовской детской больнице Петербурга сокращают сотрудников уникальной лаборатории

Около 20 сотрудников вирусологической лаборатории детской клинической больницы №5 могут потерять работу. Их лабораторию оптимизируют.

Крупнейший в Петербурге детский многопрофильный стационар неотложной помощи лишается собственной клинико-диагностической лаборатории. Решением комитета по здравоохранению анализы будет выполнять коммерческая лаборатория.Таким образом чиновники намерены повысить финансовую эффективность больницы имени Филатова. Трудовой коллектив же беспокоит трудоустройство 62 специалистов лаборатории и то, как оптимизация может сказаться на пациентах.Как передает, врачи согласились общаться на больную тему только на улице. Внутри обстановка слишком напряженная. Говорят, сначала их поставили перед фактом сокращения всего персонала, а это больше 60 человек и закрытия лаборатории. Спустя некоторое время администрация больницы пошла на попятную: исследования проводить будут, но часть всё-таки отдадут, что называется, налево, — аутсорсинговой компании.То есть рабочие места все равно неминуемо отберут. А сотрудники, кажется, и не за себя больше переживают. Буквально через слово повторяют: «„Главное для нас — здоровье ребенка“., заведующая лабораторией СПб ГБУЗ ДГКБ №5 им. Н. Ф. Филатова Нам представили модель будущей лаборатории. Она совершенно не жизнеспособна. Бактериологический отдел останется. Но что он один решит в диагностике инфекций? Не будет уникального вирусологического отдела. 60% процентов кишечных инфекций на сегодняшний день — это вирусные инфекции».Сотрудники переживают, что с упразднением целого отдела и передачей части нагрузки сторонней фирме потеряется самое важное в работе медиков — оперативность. Время, за которое уже можно начать лечение пациента, будет растягиваться со считанных минут на бесчисленное количество часов.Для главного врача Людмилы Исанкиной вообще эта история очень неудобная по-человечески. В уникальной клинике, где лечат практически все возможные инфекционные заболевания, фактически единственном в городе аналоге Боткинской больницы для детей, работают исключительно профессионалы.Но сокращение штата — вынужденная мера, продиктованная сверху. К тому же почти 12 процентов от всего бюджета учреждения уходит именно на лабораторию. И это очень много, говорит руководитель. А если передать часть работы аутсорсинговым компаниям, можно сэкономить средства на другие нужды клиники.Подробнее — в репортаже НТВ.