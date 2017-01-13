В Филатовской детской больнице Петербурга сокращают сотрудников уникальной лаборатории

Около 20 сотрудников вирусологической лаборатории детской клинической больницы №5 могут потерять работу. Их лабораторию оптимизируют.
Таким образом чиновники намерены повысить финансовую эффективность больницы имени Филатова. Трудовой коллектив же беспокоит трудоустройство 62 специалистов лаборатории и то, как оптимизация может сказаться на пациентах.
Как передает корреспондент НТВ Антон Зыков, врачи согласились общаться на больную тему только на улице. Внутри обстановка слишком напряженная. Говорят, сначала их поставили перед фактом сокращения всего персонала, а это больше 60 человек и закрытия лаборатории. Спустя некоторое время администрация больницы пошла на попятную: исследования проводить будут, но часть всё-таки отдадут, что называется, налево, — аутсорсинговой компании.
То есть рабочие места все равно неминуемо отберут. А сотрудники, кажется, и не за себя больше переживают. Буквально через слово повторяют: «„Главное для нас — здоровье ребенка“.
Ольга Осипова, заведующая лабораторией СПб ГБУЗ ДГКБ №5 им. Н. Ф. Филатова Нам представили модель будущей лаборатории. Она совершенно не жизнеспособна. Бактериологический отдел останется. Но что он один решит в диагностике инфекций? Не будет уникального вирусологического отдела. 60% процентов кишечных инфекций на сегодняшний день — это вирусные инфекции».
Сотрудники переживают, что с упразднением целого отдела и передачей части нагрузки сторонней фирме потеряется самое важное в работе медиков — оперативность. Время, за которое уже можно начать лечение пациента, будет растягиваться со считанных минут на бесчисленное количество часов.
Для главного врача Людмилы Исанкиной вообще эта история очень неудобная по-человечески. В уникальной клинике, где лечат практически все возможные инфекционные заболевания, фактически единственном в городе аналоге Боткинской больницы для детей, работают исключительно профессионалы.
Но сокращение штата — вынужденная мера, продиктованная сверху. К тому же почти 12 процентов от всего бюджета учреждения уходит именно на лабораторию. И это очень много, говорит руководитель. А если передать часть работы аутсорсинговым компаниям, можно сэкономить средства на другие нужды клиники.
Подробнее — в репортаже НТВ.
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