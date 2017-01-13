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  • 13.01, 19:29

Лимузин Трампа будет оснащен дробовиком и запасами крови

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Лимузин Трампа будет оснащен дробовиком и запасами крови

Лимузин Трампа будет оснащен дробовиком и запасами крови

Автомобиль Cadillac для избранного 45-го президента США разработала компания General Motors совместно с американскими спецслужбами.

Президентский лимузин будет снабжен оружием, пуленепробиваемыми окнами и дверями, а также запасами крови, которая подходит для переливания Дональду Трампу в случае экстренных ситуаций. При возможных нападениях нового главу государства защитят пушка со слезоточивым газом и дробовик, которыми оснащена машина, пишет The Hill.

Лимузин Трампа, известный как The Beast (Зверь), как ожидается, будет представлен в день инаугурации, 20 января. Автомобили этой модели заменят машины, которые служили Бараку Обаме с 2009 года.

По данным издания, авто также оснащено гальваническим покрытием военного типа брони. Это сделало двери такими тяжелыми, что сам президент вряд ли сможет открыть их изнутри. Стоимость The Beast оценивается в 1,5 миллиона долларов.

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