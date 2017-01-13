Лимузин Трампа будет оснащен дробовиком и запасами крови

Автомобиль Cadillac для избранного
The Hill.
45-го президента США разработала компания General Motors совместно с американскими спецслужбами.
Лимузин Трампа, известный как The Beast (Зверь), как ожидается, будет представлен в день инаугурации, 20 января. Автомобили этой модели заменят машины, которые служили Бараку Обаме с 2009 года.
По данным издания, авто также оснащено гальваническим покрытием военного типа брони. Это сделало двери такими тяжелыми, что сам президент вряд ли сможет открыть их изнутри. Стоимость The Beast оценивается в 1,5 миллиона долларов.
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