Актеры «Театра.doc» сыграли на улицах Петербурга эпатажный спектакль

В рамках фестиваля «Глобус 2.0» в Петербурге представляют один из самых радикальных московских спектаклей последних лет.

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