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  • 13.01, 19:29
Актеры «Театра.doc» сыграли на улицах Петербурга эпатажный спектакль. Санкт-Петербург, театр, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Актеры «Театра.doc» сыграли на улицах Петербурга эпатажный спектакль

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Актеры «Театра.doc» сыграли на улицах Петербурга эпатажный спектакль

Актеры «Театра.doc» сыграли на улицах Петербурга эпатажный спектакль

Актеры «Театра.doc» сыграли на улицах Петербурга эпатажный спектакль

    В рамках фестиваля «Глобус 2.0» в Петербурге представляют один из самых радикальных московских спектаклей последних лет.

    «Неявные воздействия» Всеволода Лисовского в привычном понимании спектаклем назвать сложно. Это, скорее, перформанс, импровизация и эксперимент. Главное в этой постановке то, что она всякий раз рождается заново, благодаря взаимодействию актеров и зрителей. Последние и определяют развитие сюжета, который основан на произведениях Канта, Фолкнера, Сорокина, Платонова, де Сада.

    Корреспондент НТВ Юлия Олещенко поучаствовала в создании постановки.

    Театральное фойе не обязано отличаться от торгового зала универмага, а закулисные сквозняки от морозного ветерка на петербургских улицах. Этот спектакль живет по своим не сказать что писаным законам.

    Под знаменем с мифическим животным пятеро артистов и несколько десятков зрителей. У одних в запасе — энное количество текстов от Платона и Сартра до Платонова и Сорокина с внезапными вариациями. У других — крепкие нервы, тренированные ноги и готовность к приключениям.

    Согласно правилам, каждый зритель получает два предмета — значок с изображением трубкозуба переводит его в статус участника действа, а жетон выполняет роль драматурга и режиссера. Где и когда будет произнесен монолог определяет спонтанная жеребьевка.

    Когда в мизансценах участвуют поток прохожих, праздничная иллюминация, большие и малые архитектурные формы, даже хрестоматийное петербургское четверостишие Мандельштама звучит по-новому.

    В петербургских декорациях «театрдоковцы» освоились за пару суток: вдохновенно взлетая на крыши, припадая к колоннам, прячась в телефонных будках и приплясывая у парадных подъездов. Уже не гастролеры, а призраки исторических болот.

    Людмила Корниенко, актриса «Театра.doc».: «Да, мы надышались кислородом, питерским, морозным На чем это сказалось? На притоке к головному мозгу каких-то субстанций. М сами еще не поняли каких».

    Пожилой соседке по хостелу импровизаторы экстремалы предлагают холодящую кровь классику. Завсегдатаям сетевого универсама — горячее реалити в витрине, а редкому пешеходу на задворках Садовой — шокирующее а капелла «Времена года».

    Подробнее — в репортаже НТВ.

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