Актеры «Театра.doc» сыграли на улицах Петербурга эпатажный спектакль

В рамках фестиваля «Глобус 2.0» в Петербурге представляют один из самых радикальных московских спектаклей последних лет.
Корреспондент НТВ Юлия Олещенко поучаствовала в создании постановки.
Театральное фойе не обязано отличаться от торгового зала универмага, а закулисные сквозняки от морозного ветерка на петербургских улицах. Этот спектакль живет по своим не сказать что писаным законам.
Под знаменем с мифическим животным пятеро артистов и несколько десятков зрителей. У одних в запасе — энное количество текстов от Платона и Сартра до Платонова и Сорокина с внезапными вариациями. У других — крепкие нервы, тренированные ноги и готовность к приключениям.
Согласно правилам, каждый зритель получает два предмета — значок с изображением трубкозуба переводит его в статус участника действа, а жетон выполняет роль драматурга и режиссера. Где и когда будет произнесен монолог определяет спонтанная жеребьевка.
Когда в мизансценах участвуют поток прохожих, праздничная иллюминация, большие и малые архитектурные формы, даже хрестоматийное петербургское четверостишие Мандельштама звучит по-новому.
В петербургских декорациях «театрдоковцы» освоились за пару суток: вдохновенно взлетая на крыши, припадая к колоннам, прячась в телефонных будках и приплясывая у парадных подъездов. Уже не гастролеры, а призраки исторических болот.
Людмила Корниенко, актриса «Театра.doc».: «Да, мы надышались кислородом, питерским, морозным На чем это сказалось? На притоке к головному мозгу каких-то субстанций. М сами еще не поняли каких».
Пожилой соседке по хостелу импровизаторы экстремалы предлагают холодящую кровь классику. Завсегдатаям сетевого универсама — горячее реалити в витрине, а редкому пешеходу на задворках Садовой — шокирующее а капелла «Времена года».
Подробнее — в репортаже НТВ.
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