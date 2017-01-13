В Сети появилось видео с куклой, «ожившей» рядом с девочкой

В Интернете выложили жуткую запись, на которой запечатлено, как предметы в комнате девочки шевелятся без посторонней помощи.Вести.Ru.
На кадрах видно, как кукла начинает шевелиться за спиной девочки, сидящей в паре метров от нее. Следующий запечатленный инцидент еще больше похож на действия призрака. Когда малышка что-то пишет за столом, «полтергейст» начинает сдувать вещи со стола. После этого испуганная дочь автора видео выбегает из комнаты. А затем начинает шевелиться и сам стол.
Однако пользователей соцсетей не убедила запись. Большинство из них сочли, что «проявления потусторонних сил» — фейк.
Комментарии