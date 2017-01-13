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  • 13.01, 17:57

В Сети появилось видео с куклой, «ожившей» рядом с девочкой

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В Сети появилось видео с куклой, «ожившей» рядом с девочкой

В Сети появилось видео с куклой, «ожившей» рядом с девочкой

В Сети появилось видео с куклой, «ожившей» рядом с девочкой
  • Фото: Unusual Things /youtube.com

    • В Интернете выложили жуткую запись, на которой запечатлено, как предметы в комнате девочки шевелятся без посторонней помощи.

    Где именно было снято пугающее видео, неизвестно. По некоторым данным, ролик в Сети разместил отец малышки, чтобы поделиться происшествиями в доме, где живет его семья, отмечает сайт Вести.Ru.



    На кадрах видно, как кукла начинает шевелиться за спиной девочки, сидящей в паре метров от нее. Следующий запечатленный инцидент еще больше похож на действия призрака. Когда малышка что-то пишет за столом, «полтергейст» начинает сдувать вещи со стола. После этого испуганная дочь автора видео выбегает из комнаты. А затем начинает шевелиться и сам стол.

    Однако пользователей соцсетей не убедила запись. Большинство из них сочли, что «проявления потусторонних сил» — фейк.

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