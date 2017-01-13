МВД проверяет видео автохамов, прокатившихся по пешеходной улице у Кремля

Сотрудники полиции изучают кадры видеоролика, на котором запечатлены хулиганские действия молодых людей на Никольской улице.
После того как СМИ обратили внимание на этот случай, полиция приняла решение провести проверку. Об этом сообщили в пресс-службе столичного УГИБДД, передает ТАСС.
Пресс-служба УГИБДД Москвы: «В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, направленная на установление автомашины, водителя и обстоятельств произошедшего».
На кадрах записи видно, как машина двигается по пешеходной улице, лавируя между людьми. Притом мужчины, находившиеся в салоне, пытались подгонять пешеходов, которые оказывались перед авто, и комментировали происходящее.
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