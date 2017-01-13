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  • 13.01, 17:57

МВД проверяет видео автохамов, прокатившихся по пешеходной улице у Кремля

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МВД проверяет видео автохамов, прокатившихся по пешеходной улице у Кремля

МВД проверяет видео автохамов, прокатившихся по пешеходной улице у Кремля

МВД проверяет видео автохамов, прокатившихся по пешеходной улице у Кремля
  • Фото: Все самое новое Сс /youtube.com

    • Сотрудники полиции изучают кадры видеоролика, на котором запечатлены хулиганские действия молодых людей на Никольской улице.

    Запись катания по пешеходной улице у Кремля была выложена в Сеть. Происходящее снимали сами нарушители. По-видимому, они и разместили ролик в Интернете.

    После того как СМИ обратили внимание на этот случай, полиция приняла решение провести проверку. Об этом сообщили в пресс-службе столичного УГИБДД, передает ТАСС.

    Пресс-служба УГИБДД Москвы: «В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, направленная на установление автомашины, водителя и обстоятельств произошедшего».



    На кадрах записи видно, как машина двигается по пешеходной улице, лавируя между людьми. Притом мужчины, находившиеся в салоне, пытались подгонять пешеходов, которые оказывались перед авто, и комментировали происходящее.

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