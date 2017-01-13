Москвич получил счет на 3 миллиона за 45 минут на парковке в Шереметьево

В работе автомата произошел сбой. Аппарат посчитал, что мужчина заехал на парковку еще в 2000 году.ВКонтакте». По его словам, он провел на парковке всего 45 минут. Однако получил счет на 3 379 800 рублей. Автомат из-за сбоя посчитал, что мужчина провел на парковке 17 лет. Сам Виллевальдт отнесся к случившемуся с юмором.
Андрей Виллевальдт: «Высокая цена за право быть первым путешественником во времени…»
По словам мужчины, когда он попытался выехать с парковки накануне вечером в 18:45, паркомат показал ему другое время и дату.
Андрей Виллевальдт: «Оказалось, что и тут я провалился в черную дыру и переместился на восемь часов в будущее!»
Москвичу все-таки удалось вырваться «из временной петли», но как именно — он не раскрыл.
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