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  • 13.01, 13:25

В Тюмени парикмахер спасла мальчика, который в мороз один ушел из детсада

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В Тюмени парикмахер спасла мальчика, который в мороз один ушел из детсада

В Тюмени парикмахер спасла мальчика, который в мороз один ушел из детсада

Прокуратура в Тюмени провела проверку по факту самостоятельного ухода из детского сада пятилетнего мальчика.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, инцидент произошел 9 января в детсаду №123.

Из сообщения прокуратуры: «Днем 9 января воспитанники одной из групп на какое-то время остались без присмотра воспитательницы. Пятилетний мальчик оделся и беспрепятственно покинул детский сад».

Гулявшего на 30-градусном морозе ребенка увидела женщина-парикмахер, завела в парикмахерскую, напоила горячим чаем, а потом позвонила в полицию.

По результатам проверки прокуратура «внесла представление заведующей детсадом, руководителю ООО ЧОП „Нимак+“, которое оказывает охранные услуги дошкольному учреждению, и директору городского департамента образования».

Утром 9 января в Тюмени было минус 35 градусов, из-за морозов были полностью отменены занятия в школах города.

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