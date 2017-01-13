В Тюмени парикмахер спасла мальчика, который в мороз один ушел из детсада

Прокуратура в Тюмени провела проверку по факту самостоятельного ухода из детского сада пятилетнего мальчика.пресс-службы областной прокуратуры, инцидент произошел 9 января в детсаду №123.
Из сообщения прокуратуры: «Днем 9 января воспитанники одной из групп на какое-то время остались без присмотра воспитательницы. Пятилетний мальчик оделся и беспрепятственно покинул детский сад».
Гулявшего на 30-градусном морозе ребенка увидела женщина-парикмахер, завела в парикмахерскую, напоила горячим чаем, а потом позвонила в полицию.
По результатам проверки прокуратура «внесла представление заведующей детсадом, руководителю ООО ЧОП „Нимак+“, которое оказывает охранные услуги дошкольному учреждению, и директору городского департамента образования».
Утром 9 января в Тюмени было минус 35 градусов, из-за морозов были полностью отменены занятия в школах города.
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