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  • 13.01, 11:54
Законопроект о запрете мелкого шрифта в договорах добрался до Госдумы. Госдума, банки, законодательство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Законопроект о запрете мелкого шрифта в договорах добрался до Госдумы

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Законопроект о запрете мелкого шрифта в договорах добрался до Госдумы

Законопроект о запрете мелкого шрифта в договорах добрался до Госдумы

    Госдума намерена запретить использование мелкого шрифта в договорах с клиентами. Такой законопроект сегодня планируют рассмотреть в первом чтении.

    Запрет может коснуться всех договоров без исключения, но в первую очередь акцент делают на банки — именно там любят печатать условия договора мелкими буквами.

    Обсуждение вопроса о том, что мелкий шрифт недопустим в договорах с клиентами, началось еще в 2013 году. Но до его рассмотрения дело дошло только сейчас.

    Как пишет «Коммерсант», изменения предлагают внести в закон «О защите прав потребителей», который будет запрещать предоставление информации о товарах, работах и услугах мелким нечитаемым шрифтом.

    Это особенно актуально для договоров, которые предлагают в банках. Чаще всего, условия, на которые клиенту следует обратить особое внимание, прописаны наименее заметно. В документе отмечают, что мелкий шрифт затрудняет восприятие, дает лишнее напряжение глазам и побуждает пропускать некоторые условия договора. А это приводит клиента к неприятным последствиям.

    Законопроект уже поддержали в Центробанке. Там заявили, что информация для потребителя финансовых услуг должна быть изложена доступным языком и с использованием читаемых шрифтов.

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