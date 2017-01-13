Законопроект о запрете мелкого шрифта в договорах добрался до Госдумы

Госдума намерена запретить использование мелкого шрифта в договорах с клиентами. Такой законопроект сегодня планируют рассмотреть в первом чтении.
Обсуждение вопроса о том, что мелкий шрифт недопустим в договорах с клиентами, началось еще в 2013 году. Но до его рассмотрения дело дошло только сейчас.
Как пишет «Коммерсант», изменения предлагают внести в закон «О защите прав потребителей», который будет запрещать предоставление информации о товарах, работах и услугах мелким нечитаемым шрифтом.
Это особенно актуально для договоров, которые предлагают в банках. Чаще всего, условия, на которые клиенту следует обратить особое внимание, прописаны наименее заметно. В документе отмечают, что мелкий шрифт затрудняет восприятие, дает лишнее напряжение глазам и побуждает пропускать некоторые условия договора. А это приводит клиента к неприятным последствиям.
Законопроект уже поддержали в Центробанке. Там заявили, что информация для потребителя финансовых услуг должна быть изложена доступным языком и с использованием читаемых шрифтов.
Мелким шрифтом: что скрывают от россиян продавцы и банкиры
Комментарии