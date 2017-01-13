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  • 13.01, 11:53
В Ростове-на-Дону женщины-волонтеры работают сиделками в местных клиниках. больницы, волонтеры, Ростов-на-Дону. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Ростове-на-Дону женщины-волонтеры работают сиделками в местных клиниках

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В <nobr>Ростове-на-Дону</nobr> <nobr>женщины-волонтеры</nobr> работают сиделками в местных клиниках

В Ростове-на-Дону женщины-волонтеры работают сиделками в местных клиниках

В <nobr>Ростове-на-Дону</nobr> <nobr>женщины-волонтеры</nobr> работают сиделками в местных клиниках

    В Ростове-на-Дону появилась новая волонтерская служба. Женщины идут бесплатно работать сиделками. Для медперсонала клиник это огромная помощь. Оценили благородство и пациенты.

    В отдел профессиональных сиделок берут только добровольцев. В основном это женщины в возрасте, для которых милосердие к другим — это что-то личное. Сиделки нужны больше тяжелым больным, которые не могут о себе заботиться.

    Светлана Сагонанян, пациентка: «Когда человек много думает о том, что будет с ним потом и хорошо ли все произойдет, очень важна поддержка, кроме семьи и близких. Человека, который имеет соответствующее образование».

    Сиделок обучали там же, в клинической больнице. Простейшим манипуляциям, которые должны знать младшие медицинские сестры. Они могут измерить давление, знают, как правильно перевернуть лежачего больного, как обработать пролежни.

    У каждого пациента есть кнопка вызова, а у каждой сиделки — пейджер. На него приходит сообщение, и сестра видит, в какую палату ей надо спешить.

    Это служба, которой так не хватало, говорят врачи. Они хорошо знают, что даже самая сложная операция — порой лишь половина пути к выздоровлению. Нужен настоящий уход. За такой уход пациенты платить не должны. Отдел профессиональных сиделок финансируется за счет обычных медицинских страховок.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Святослава Гордина.

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