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  • 13.01, 11:54

Мертвую девушку-подростка нашли в Сургуте

2 комментария

Мертвую девушку-подростка нашли в Сургуте

Мертвую <nobr>девушку-подростка</nobr> нашли в Сургуте

Тело девочки-подростка, которая, по предварительной информации, покончила с собой, обнаружено на территории одного из садовых товариществ в Сургуте.

Об обнаружении тела РИА Новости сообщили в региональном следственном управлении СКР.

Из сообщения СК: «Можем подтвердить, что 14-летняя девушка-подросток предположительно покончила с собой. Ее тело обнаружили на территории садово-огороднического товарищества „Дорожник“ в Сургуте».

По информации местных СМИ, семья несовершеннолетней несколько лет назад прибыла в регион из Таджикистана. Сейчас следователи устанавливают причины случившегося, а также проводят проверку по данному факту.

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