Мертвую девушку-подростка нашли в Сургуте

Тело
РИА Новости сообщили в региональном следственном управлении СКР.
девочки-подростка, которая, по предварительной информации, покончила с собой, обнаружено на территории одного из садовых товариществ в Сургуте.
Из сообщения СК: «Можем подтвердить, что 14-летняя девушка-подросток предположительно покончила с собой. Ее тело обнаружили на территории садово-огороднического товарищества „Дорожник“ в Сургуте».
По информации местных СМИ, семья несовершеннолетней несколько лет назад прибыла в регион из Таджикистана. Сейчас следователи устанавливают причины случившегося, а также проводят проверку по данному факту.
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