Суд Татарстана смягчил приговор учительнице, осужденной за секс со школьницей

Верховный суд Татарстана рассмотрел в апелляционной инстанции приговор учителю из Альметьевска Румие Хусаиновой, получившей условный срок за сексуальные отношения с
РИА Новости со ссылкой на консультанта суда. Как сообщают местные СМИ, поддержать женщину на заседание суда приехала и потерпевшая 15-летняя школьница.
15-летней ученицей, и уменьшил срок наказания на два месяца — до двух лет 10 месяцев.
Напомним, суд приговорил 24-летнюю Хусаинову к 3 годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Также ей запретили заниматься преподавательской деятельность в течение 6 лет. При этом прокуратура просила для Хусаиновой реальное лишение свободы.
Учительницу осудили за «Лесбиянство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста». Женщина свою вину полностью признала.
О запретном романе стало известно со слов медиков, которым экстренно пришлось принимать 15-летнюю возлюбленную учительницы. Школьница попала в больницу с кровотечением после связи со своей партнершей.
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