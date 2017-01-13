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  • 13.01, 10:23

Суд Татарстана смягчил приговор учительнице, осужденной за секс со школьницей

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Суд Татарстана смягчил приговор учительнице, осужденной за секс со школьницей

Суд Татарстана смягчил приговор учительнице, осужденной за секс со школьницей

Верховный суд Татарстана рассмотрел в апелляционной инстанции приговор учителю из Альметьевска Румие Хусаиновой, получившей условный срок за сексуальные отношения с 15-летней ученицей, и уменьшил срок наказания на два месяца — до двух лет 10 месяцев.

О смягчении приговора сообщает РИА Новости со ссылкой на консультанта суда. Как сообщают местные СМИ, поддержать женщину на заседание суда приехала и потерпевшая 15-летняя школьница.

Напомним, суд приговорил 24-летнюю Хусаинову к 3 годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Также ей запретили заниматься преподавательской деятельность в течение 6 лет. При этом прокуратура просила для Хусаиновой реальное лишение свободы.

Учительницу осудили за «Лесбиянство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста». Женщина свою вину полностью признала.

О запретном романе стало известно со слов медиков, которым экстренно пришлось принимать 15-летнюю возлюбленную учительницы. Школьница попала в больницу с кровотечением после связи со своей партнершей.

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