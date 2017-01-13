Несколько взрывов прогремело в районе военного аэропорта в Дамаске

Серия взрывов произошла в окрестностях военного аэропорта близ сирийской столицы.
Ряд СМИ сообщает, что ракетный обстрел аэродрома провели израильские военные.
+++#Siria🇸🇾 #Terrorismo Attacco terroristico israeliano con missili alla base aerea militare di Mezzeh nella capitale siriana #Damasco+++ pic.twitter.com/qTM23L11Le— Naman Tarcha (@NamanTarcha) 12 января 2017 г.
Авиабаза Меззе является важнейшим стратегическим объектом и используется элитными отрядами сирийской республиканской гвардии, отмечает ТАСС.
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