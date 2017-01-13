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  • 13.01, 04:19
Несколько взрывов прогремело в районе военного аэропорта в Дамаске. Дамаск, Сирия, аэропорты, взрывы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Несколько взрывов прогремело в районе военного аэропорта в Дамаске

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Несколько взрывов прогремело в районе военного аэропорта в Дамаске

Несколько взрывов прогремело в районе военного аэропорта в Дамаске

Несколько взрывов прогремело в районе военного аэропорта в Дамаске
  • Фото: @alaaehsan89 /twitter.com

    • Серия взрывов произошла в окрестностях военного аэропорта близ сирийской столицы.

    В район аэродрома Меззе направлено большое число машин скорой помощи.

    Ряд СМИ сообщает, что ракетный обстрел аэродрома провели израильские военные.


    Авиабаза Меззе является важнейшим стратегическим объектом и используется элитными отрядами сирийской республиканской гвардии, отмечает ТАСС.

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