Голодец: правительство не планирует вводить прогрессивную шкалу НДФЛ

Вице-премьер уточнила свое ранее сделанное заявление о дискуссии, связанной с прогрессивной шкалой.
Ольга Голодец, вице-премьер: «Планов по введению прогрессивной шкалы в правительстве нет. Экспертные расчеты, связанные с подготовкой следующей восьмилетней программы, о которой говорил в послании президент, ведутся. Эти экспертные расчеты касаются наименее защищенных слоев населения и имеют целью увеличение их доходов».
Напомним, президент в декабре минувшего года на ежегодной пресс-конференции заявил, что вопрос о введении прогрессивной шкалы НДФЛ пока нецелесообразен. По его мнению, социальной справедливости можно достичь другими мерами.
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