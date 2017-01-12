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  • 12.01, 22:17

Голодец: правительство не планирует вводить прогрессивную шкалу НДФЛ

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Голодец: правительство не планирует вводить прогрессивную шкалу НДФЛ

Голодец: правительство не планирует вводить прогрессивную шкалу НДФЛ

Вице-премьер уточнила свое ранее сделанное заявление о дискуссии, связанной с прогрессивной шкалой.

Ранее сегодня, отвечая на вопрос журналистов, о том, нужен ли России переход на прогрессивную шкалу НДФЛ, Голодец заявила, что эта тема обсуждается. Но глава правительства Дмитрий Медведев счел нужным поправить вице-премьера, уточнив, что на повестке дня этот вопрос не стоит.

Ольга Голодец, вице-премьер: «Планов по введению прогрессивной шкалы в правительстве нет. Экспертные расчеты, связанные с подготовкой следующей восьмилетней программы, о которой говорил в послании президент, ведутся. Эти экспертные расчеты касаются наименее защищенных слоев населения и имеют целью увеличение их доходов».

Напомним, президент в декабре минувшего года на ежегодной пресс-конференции заявил, что вопрос о введении прогрессивной шкалы НДФЛ пока нецелесообразен. По его мнению, социальной справедливости можно достичь другими мерами.

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