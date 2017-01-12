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  • 12.01, 22:16
В управделами президента определились, кто возведет судебный квартал в Петербурге. Санкт-Петербург, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В управделами президента определились, кто возведет судебный квартал в Петербурге

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В управделами президента определились, кто возведет судебный квартал в Петербурге

В управделами президента определились, кто возведет судебный квартал в Петербурге

    Фирма «Кредо» выиграла конкурс на строительство комплекса зданий для Верховного суда и дворца танцев.

    Управляющая компания «Кредо» будет строить судебный квартал на берегу Малой Невы в Петербурге. Фирма выиграла конкурс на сумму 28,9 миллиарда рублей. Победитель известен тем, что много работал по контракту с управделами президента, когда его возглавлял Владимир Кожин.

    В активе компании — участие в воссоздании Константиновского дворца в Стрельне. На проспекте Добролюбова до конца 2019 года кроме комплекса зданий для Верховного суда и судебного департамента «Кредо» построит дворец танца Бориса Эйфмана.

    Напомним, что реализация проекта судебного квартала сопровождалась скандалом на этапе разработки. От услуг выигравшего архитектурный конкурс Максима Атаянца в Москве отказались и отдали предпочтение другому петербургскому архитектору — Евгению Герасимову. Проект, который теперь будет реализовываться на Петроградской стороне, отличается от первоначального тем, что в нем снова предусмотрено жилье.

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