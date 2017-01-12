В управделами президента определились, кто возведет судебный квартал в Петербурге

Фирма «Кредо» выиграла конкурс на строительство комплекса зданий для Верховного суда и дворца танцев.
В активе компании — участие в воссоздании Константиновского дворца в Стрельне. На проспекте Добролюбова до конца 2019 года кроме комплекса зданий для Верховного суда и судебного департамента «Кредо» построит дворец танца Бориса Эйфмана.
Напомним, что реализация проекта судебного квартала сопровождалась скандалом на этапе разработки. От услуг выигравшего архитектурный конкурс Максима Атаянца в Москве отказались и отдали предпочтение другому петербургскому архитектору — Евгению Герасимову. Проект, который теперь будет реализовываться на Петроградской стороне, отличается от первоначального тем, что в нем снова предусмотрено жилье.
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