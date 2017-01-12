Воронежский водитель автобуса высадил школьницу на мороз в чужом городе

Следователи проверяют информацию о школьнице, высаженной на мороз из рейсового автобуса в Воронежской области.СУ СК по Воронежской области, следователи проводят проверку опубликованных в СМИ данных об инциденте с 14-летней девочкой, которую водитель автобуса высадил в мороз в соседнем от ее дома населенном пункте.
Ранее в региональных СМИ появилась информация о том, что водитель автобуса Воронеж — Кантемировка в минувшие выходные не сделал остановку в Богучаре, где проживает 14-летняя девочка, а привез ее на станцию в Кантемировку и потребовал покинуть автобус. Девочка осталась одна поздним вечером в 60 километрах от дома и в течение часа находилась на улице в мороз, ожидая приезда родителей.
Об инциденте на своей странице в Facebook также сообщил родственник девочки. По его словам, водитель автобуса решил не заезжать в населенный пункт девочки, так как в транспорте остались «всего два пассажира».
Виктор Кугульшрайбер: «Выяснилось, что шофер решил, поскольку до Богучара всего (!) два пассажира, то он туда заезжать не будет, а прямиком отправится в Кантемировку. В результате девочка оказалась вечером на морозе в 100 километрах от дома. Водитель ее в прямом смысле вытолкал из автобуса на улицу».
Отметим, что морозы в регионе в минувшие выходные опускались до 10–15 градусов.
Пост негодования и недоумения.Опубликовано Виктором Кугульшрайбером 12 января 2017 г.
8 января, под конец праздников, отправили племянницу четырнадцати лет домой, в город Богу…
Комментарии