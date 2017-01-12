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  • 12.01, 19:14
Скульптора Альберта Чаркина похоронили на «Литераторских мостках» в Петербурге. Санкт-Петербург, похороны, скульптура, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Скульптора Альберта Чаркина похоронили на «Литераторских мостках» в Петербурге

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Скульптора Альберта Чаркина похоронили на «Литераторских мостках» в Петербурге

Скульптора Альберта Чаркина похоронили на «Литераторских мостках» в Петербурге

    В городе на Неве простились со скульптором Альбертом Чаркиным.

    Народный художник России скончался 9 января на 80-м году жизни. Чаркина похоронили в некрополе «Литераторские мостки». Сегодня там собрались десятки людей. Церемония прощания заняла несколько часов.

    Всё это время к храму продолжали приходить с цветами и памятными венками. Долгие годы Альберт Чаркин был ректором Академического института живописи имени Репина и председателем правления Союза художников. Как рассказали коллеги по цеху, Чаркин обладал удивительной работоспособностью и был искренне предан любимому делу.

    Сергей Лебедев, историк: «Я ему предложил поставить памятник основателю Московского университета и Академии художеств Ивану Ивановичу Шувалову. Но он счел нужным отдать эту идею Зурабу Константиновичу Церетели, и этот памятник стоит во дворе Академии художеств. И когда бы я к нему ни пришел, он относился ко мне с большой теплотой. Он помогал многим материально, в том числе мне».

    Альберт Чаркин был широко известен не только в профессиональных кругах. Работы скульптора украшают парки, улицы и площади разных городов, но больше всего их в Петербурге — здесь он прожил большую часть своей жизни. Среди них — памятник Сергею Есенину в Таврическом саду, Петру I на Московском вокзале и Валерию Чкалову у станции метро «Чкаловская».

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