Петербуржцы читали Конституцию, стоя на коленях перед Исаакием

В Петербурге продолжаются протестные акции в связи с решением Смольного передать Исаакиевский собор Русской православной церкви.
Алексей Назаров, участник флешмоба: «В данный момент я вижу, что собор передают Русской православной церкви. Я воспринимаю ее как некую коммерческую структуру, которая просто хочет получать прибыль от этого собора. И мне как гражданину не хочется, чтобы эту прибыль получала какая-то конкретная религиозная структура. Мне хочется, чтобы этот доход шел в пользу города и был на благо города».
За мероприятием наблюдали полицейские, но никаких задержаний не последовало. Напомним: накануне несколько человек пытались водрузить на колоннаду Исаакиевского собора протестный баннер. Им удалось развесить только его часть со словами «Не РПЦ». Акцию прервали правоохранители.
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