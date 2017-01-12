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  • 12.01, 17:42
Петербуржцы читали Конституцию, стоя на коленях перед Исаакием. РПЦ, Санкт-Петербург, выставки и музеи, памятники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Петербуржцы читали Конституцию, стоя на коленях перед Исаакием

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Петербуржцы читали Конституцию, стоя на коленях перед Исаакием

Петербуржцы читали Конституцию, стоя на коленях перед Исаакием

Петербуржцы читали Конституцию, стоя на коленях перед Исаакием

    В Петербурге продолжаются протестные акции в связи с решением Смольного передать Исаакиевский собор Русской православной церкви.

    Сегодня около десяти человек приняли участие во флешмобе. Стоя на коленях, они цитировали Конституцию. В частности, 14-ю статью Основного закона, которая гласит, что Российская Федерация — светское государство. И никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. По словам инициатора мероприятия, сейчас это положение якобы нарушается.

    Алексей Назаров, участник флешмоба: «В данный момент я вижу, что собор передают Русской православной церкви. Я воспринимаю ее как некую коммерческую структуру, которая просто хочет получать прибыль от этого собора. И мне как гражданину не хочется, чтобы эту прибыль получала какая-то конкретная религиозная структура. Мне хочется, чтобы этот доход шел в пользу города и был на благо города».

    За мероприятием наблюдали полицейские, но никаких задержаний не последовало. Напомним: накануне несколько человек пытались водрузить на колоннаду Исаакиевского собора протестный баннер. Им удалось развесить только его часть со словами «Не РПЦ». Акцию прервали правоохранители.

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