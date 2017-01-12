Колокольцев поручил запустить процесс обучения полицейских в Никарагуа

В столице Никарагуа завершилось строительство российского Центра подготовки наркополицейских.

Объект осмотрел глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Министр поручил в ближайшее время запустить учебный процесс. Он будет идти на трех языках — русском, английском и испанском. На встрече со своей коллегой Колокольцев заявил, что новый центр станет площадкой для широкого регионального сотрудничества.: «Хочу высказать слова признательности за то, что никарагуанская сторона поддержала нашу заявку по предоставлению статуса наблюдателя в комиссии руководителей полицейских органов. Я имею в виду полицейских органов стран Центральной Америки, Колумбии, Мексики и Карибского бассейна».В Манагуа Колокольцев прибыл с почетной миссией. Он передал поздравления Владимира Путина лидеру Никарагуа. В приветственном послании говорится об укреплении сотрудничества и дружбы между двумя странами. Даниэль Ортега стал президентом в четвертый раз. Он будет руководить республикой до 2022 года.