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  • 12.01, 17:43
Колокольцев поручил запустить процесс обучения полицейских в Никарагуа. Колокольцев, МВД, наркотики и наркомания, Никарагуа, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Колокольцев поручил запустить процесс обучения полицейских в Никарагуа

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Колокольцев поручил запустить процесс обучения полицейских в Никарагуа

Колокольцев поручил запустить процесс обучения полицейских в Никарагуа

Колокольцев поручил запустить процесс обучения полицейских в Никарагуа

    В столице Никарагуа завершилось строительство российского Центра подготовки наркополицейских.

    Объект осмотрел глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Министр поручил в ближайшее время запустить учебный процесс. Он будет идти на трех языках — русском, английском и испанском. На встрече со своей коллегой Колокольцев заявил, что новый центр станет площадкой для широкого регионального сотрудничества.

    Владимир Колокольцев: «Хочу высказать слова признательности за то, что никарагуанская сторона поддержала нашу заявку по предоставлению статуса наблюдателя в комиссии руководителей полицейских органов. Я имею в виду полицейских органов стран Центральной Америки, Колумбии, Мексики и Карибского бассейна».

    В Манагуа Колокольцев прибыл с почетной миссией. Он передал поздравления Владимира Путина лидеру Никарагуа. В приветственном послании говорится об укреплении сотрудничества и дружбы между двумя странами. Даниэль Ортега стал президентом в четвертый раз. Он будет руководить республикой до 2022 года.

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