Колокольцев поручил запустить процесс обучения полицейских в Никарагуа

В столице Никарагуа завершилось строительство российского Центра подготовки наркополицейских.
Владимир Колокольцев: «Хочу высказать слова признательности за то, что никарагуанская сторона поддержала нашу заявку по предоставлению статуса наблюдателя в комиссии руководителей полицейских органов. Я имею в виду полицейских органов стран Центральной Америки, Колумбии, Мексики и Карибского бассейна».
В Манагуа Колокольцев прибыл с почетной миссией. Он передал поздравления Владимира Путина лидеру Никарагуа. В приветственном послании говорится об укреплении сотрудничества и дружбы между двумя странами. Даниэль Ортега стал президентом в четвертый раз. Он будет руководить республикой до 2022 года.
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