Нацсовет Украины по вопросам телевидения запретил вещание канала «Дождь»

Такое решение в отношение российского телеканала было принято в связи с ситуацией вокруг Крыма.Телекритика».
Причиной стала позиция «Дождя» по Крыму. Журналисты, как сочли в Нацсовете, ездят на полуостров в нарушение законов Украины. Также на карте, которая демонстрируется в эфире, Крым отмечен как часть России.
Кроме того, в Нацсовете обвинили канал в трансляции российской рекламы, что запрещено на Украине. «Дождь» выпустил украинскую версию без рекламы, но она так и не поступила в Нацсовет. Также на Украине запретили на три месяца трансляцию канал «Телекуб» за показ фильмов российского производства.
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