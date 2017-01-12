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  • 12.01, 16:12

Нацсовет Украины по вопросам телевидения запретил вещание канала «Дождь»

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Нацсовет Украины по вопросам телевидения запретил вещание канала «Дождь»

Нацсовет Украины по вопросам телевидения запретил вещание канала «Дождь»

Такое решение в отношение российского телеканала было принято в связи с ситуацией вокруг Крыма.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил вещание «Дождя» на территории страны. Провайдеров обязали в течение месяца заменить канал на другой, пишет «Телекритика».

Причиной стала позиция «Дождя» по Крыму. Журналисты, как сочли в Нацсовете, ездят на полуостров в нарушение законов Украины. Также на карте, которая демонстрируется в эфире, Крым отмечен как часть России.

Кроме того, в Нацсовете обвинили канал в трансляции российской рекламы, что запрещено на Украине. «Дождь» выпустил украинскую версию без рекламы, но она так и не поступила в Нацсовет. Также на Украине запретили на три месяца трансляцию канал «Телекуб» за показ фильмов российского производства.


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