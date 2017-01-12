На Камчатке начался суд по делу о гибели школьников в яме с кипятком

На Камчатке начался суд по громкому уголовному делу о гибели троих школьников, упавших в яму с кипятком, которая образовалась
из-за некачественного ремонта труб системы отопления. Сотрудников местных коммунальных служб обвиняют в халатности.
На скамье подсудимых оказались начальник участка тепловых сетей, его непосредственный руководитель и сотрудники аварийной бригады — мастер и два слесаря. Именно их небрежная работа, считают правоохранители, привела к трагедии, которая потрясла всех жителей полуострова.
В конце января 2016 года трое второклассников возвращались домой после уроков. Недалеко от школы они забрались на отопительные трубы и провалились в технический колодец, затопленный кипятком. Бетонная крышка, которая должна наглухо закрывать люк, была разрушена, вместо нее лежал кусок ДСП. Разбухшая от паров доска не выдержала веса мальчиков и сломалась прямо у них под ногами.
Списывать происшествие на беспечность восьмилетних детей никто не стал. За короткий срок следствию удалось установить весь круг причастных к трагедии, работающих в компании «Камчатскэнерго».
Елена Матафонова, старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Камчатскому краю: «Все они обвиняются в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. По уголовному делу допрошено более 200 свидетелей, проведено более 10 экспертиз, в том числе за пределами Камчатского края — в центральных экспертных учреждениях Москвы».
Именно тщательная технико-правовая экспертиза помогла следствию восстановить полную картину происшествия. За несколько дней до трагедии на злополучном участке теплотрассы лопнула труба. Чтобы устранить течь, аварийная бригада установила самодельный хомут из материалов низкого качества. Полноценный ремонт энергетики отложили и при этом пренебрегли элементарными правилами — опасный участок не огородили и не оставили предупреждающего знака.
По версии обвинения, о вопиющих нарушениях со стороны рабочих прекрасно знало их начальство, но никто ничего не предпринял. Ненадежный хомут тем временем не выдержал давления воды, хлынувший кипяток полностью затопил прикрытый хрупкой доской колодец, в который в итоге и провалились дети.
По итогам проверки, которая началась сразу после громкого ЧП, в работе камчатских энергетиков следователи выявили множество нарушений. За халатное отношение к своим обязанностям два десятка сотрудников поплатились штрафами, еще четверо, среди которых есть и обвиняемые в гибели школьников, уволены.
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