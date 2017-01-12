Сборная России сохранила рекордно низкую позицию в рейтинге FIFA

Сборная России сохранила за собой
опустилась в декабре.
56-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола.
В первой десятке январского рейтинга FIFA изменений нет. Первую строчку сохранила сборная Аргентины, вторую — сборная Бразилии, третью — действующий чемпион мира сборная Германии.
NEW #FIFARanking!— FIFA.com (@FIFAcom) January 12, 2017
1️⃣🇦🇷2️⃣🇧🇷3️⃣🇩🇪
⬆️🇸🇦&🇳🇬both into top5️⃣0️⃣
👏The biggest movers were 🇸🇷Suriname, up 2️⃣2️⃣spots
👉https://t.co/CLIwZDxXMf pic.twitter.com/vgehm7TWlu
В ноябре, когда сборная России обновила антирекорд, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко призвал не обращать внимания на рейтинг FIFA в его нынешнем виде, так как система его составления будет пересмотрена.
Комментарии