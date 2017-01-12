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  • 12.01, 13:10

Сборная России сохранила рекордно низкую позицию в рейтинге FIFA

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Сборная России сохранила рекордно низкую позицию в рейтинге FIFA

Сборная России сохранила рекордно низкую позицию в рейтинге FIFA

Сборная России сохранила за собой 56-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола.

Это худший показатель за всю историю команды. На 56-е место сборная России опустилась в декабре.

В первой десятке январского рейтинга FIFA изменений нет. Первую строчку сохранила сборная Аргентины, вторую — сборная Бразилии, третью — действующий чемпион мира сборная Германии.




В ноябре, когда сборная России обновила антирекорд, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко призвал не обращать внимания на рейтинг FIFA в его нынешнем виде, так как система его составления будет пересмотрена.

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