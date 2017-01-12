«У меня в камере все приседают»: Полонский устроил спектакль на заседании суда

Обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере предприниматель Сергей Полонский на заседании суда в Москве прочитал присутствующим стихи собственного сочинения и дал небольшой
мастер-класс по приседаниям.
Сергей Полонский: «Рабы рабов, уставших на галерах, мы каждый день как будто на войне. Мы ждем, когда же к нам заглянет солнце, пока же дождь стучится уж сто лет. Мы верим в веру два тысячелетия, пытаяся себя в нее вооцерквить. Мы ждем прихода нового столетья, миссия мы, другой такой не быть».
Продекламировав стихи, скандальный предприниматель неожиданно заявил, что хочет продемонстрировать присутствующим приседания, которые «увеличивают кровоснабжение мозга». Ухватив себя пальцами за уши, Полонский сделал несколько приседаний под недоуменные взгляды конвоиров и журналистов. После этого он заявил, что приучил к этому упражнению своих сокамерников.
Сергей Полонский: «У меня в камере все приседают. Давление стабилизирует гарантированно, улучшает кровоснабжение мозга. Если горят глаза, это энергия пошла. Идет гиперактивная вентиляция мозга, увеличивается эффективность на 20–30%».
Ранее Полонский заявлял, что собирается баллотироваться в президенты, а после победы на выборах «первым указом уволит всех судей, а вторым — объявит конкурс на должности судей с участием в конкурсе адвокатов».
Напомним, бывшему руководителю корпорации Mirax Group инкриминируются два эпизода мошенничества со средствами участников долевого строительства многоквартирных домов в элитных жилых комплексах. Общая сумма похищенного превышает 2,6 млрд рублей. Полонский свою вину не признаёт и отрицает факт какого-либо мошенничества со своей стороны.
Комментарии