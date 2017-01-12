Чиновники вселили челябинских сирот в опасный для проживания дом

Чиновники одного из районов Челябинской области решили сэкономить на детях-сиротах и инвалидах, купив им недорогие квартиры в доме, непригодном для проживания. Теперь подход к делу местных властей изучает прокуратура. А жильцам карточного домика остается только уповать на правосудие.

Известно, что 15 квартир для сирот обошлись казне в 10 миллионов рублей. Выгодная сделка помогла залатать дыры в местном бюджете, но они тут же проявились на стенах у новоселов.Какие материалы кроются под обоями, остается только догадываться. Строительный проект никто не контролировал. Двухэтажный коттедж построил местный житель для себя. В доме он прожил несколько месяцев, а потом решил избавиться от него на аукционе. Городские власти тут же присвоили дому статус многоквартирного.Районные чиновники выкупили дешевые квадратные метры, а ключи раздали тем, кого проще всего обмануть внешним уютом, — выпускникам интернатов. Вскоре выяснилось, что вентиляция в доме не работает, ее заменяют лишь щели в стенах. А из кранов бежит только кипяток.Когда в дело вмешались прокуроры, стало ясно, что жить в этом доме попросту опасно. Электросети в доме рассчитаны только на одну семью.Подробности — в репортаже