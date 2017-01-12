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  • 12.01, 07:06
Уничтоженные в Чечне боевики были связаны с ИГ. Исламское государство, Кадыров, Чечня, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Уничтоженные в Чечне боевики были связаны с ИГ

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Уничтоженные в Чечне боевики были связаны с ИГ

Уничтоженные в Чечне боевики были связаны с ИГ

    Нейтрализованная в Чечне группа террористов имела тесные связи с запрещенной в России группировкой «Исламское государство». Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров.

    Он подчеркнул, что есть неопровержимые доказательства — телефонные разговоры, сообщения, содержащие поручения и приказы. Это и позволило оперативникам провести успешную спецоперацию.

    По словам Кадырова, боевики планировали резонансные преступления — «одновременные убийства должностных лиц, сотрудников правоохранительных органов и администраций, представителей духовенства», цитирует «Интерфакс».

    Накануне в населенных пунктах Курчалоевского района были уничтожены четыре боевика, один член банды задержан. В ходе спецоперации погиб сотрудник правоохранительных органов.

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