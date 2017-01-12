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  • 12.01, 07:06

Возраст Луны оценили в 4,5 млрд лет

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Возраст Луны оценили в 4,5 млрд лет

Возраст Луны оценили в 4,5 млрд лет

Американские ученые назвали примерный возраст Луны — 4,51 милларда лет.

Ученые провели анализ образцов, содержащих химический элемент цирконий, которые были собраны в 1971 году на поверхности Луны американскими астронавтами из экипажа корабля «Аполлон-14».

Исследователи выяснили, что Луна образовалась примерно через 60 млн лет после формирования Солнечной системы. Ранее считалось, что формирование спутника Земли произошло от 100 до 200 млн лет после образования Солнечной системы.

Ученые подчеркивают, что возраст Луны — «ключ к пониманию процесса формирования и эволюции Земли», передает ТАСС.


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