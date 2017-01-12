Возраст Луны оценили в 4,5 млрд лет

Американские ученые назвали примерный возраст Луны — 4,51 милларда лет.
Исследователи выяснили, что Луна образовалась примерно через 60 млн лет после формирования Солнечной системы. Ранее считалось, что формирование спутника Земли произошло от 100 до 200 млн лет после образования Солнечной системы.
Ученые подчеркивают, что возраст Луны — «ключ к пониманию процесса формирования и эволюции Земли», передает ТАСС.
Scientists pinpoint the exact age of the Moon — and it’s older than we thought https://t.co/ogppJxk1hg pic.twitter.com/1LZC10bFX4— The Verge (@verge) 11 января 2017 г.
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