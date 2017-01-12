Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал
1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ и стал четвертым россиянином, достигнувшим данной отметки.
Well, you didn't have to wait long. Ovechkin gets point No. 1000 with his early goal! #CapsPens pic.twitter.com/eUbi9B3yT7— CSN Capitals (@CSNCapitals) 12 января 2017 г.
Овечкин стал четвертым россиянином, которому удалось набрать 1000 очков за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Причем он быстрее остальных россиян достиг данной отметки — в 880-й встрече.
Ранее более 1000 очков из россиян набирали Сергей Фёдоров — 1179 очков, Александр Могильный — 1032 и Алексей Ковалёв — 1029, отмечает ТАСС.
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