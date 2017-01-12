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  • 12.01, 05:34

Овечкин набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ

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Овечкин набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ

Овечкин набрал <nobr>1000-е</nobr> очко в регулярных чемпионатах НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ и стал четвертым россиянином, достигнувшим данной отметки.

В домашнем матче против «Питтсбург Пингвинз» россиянин забросил шайбу уже на 35-й секунде, открыв счет в матче. Теперь на счету Александра Великого 545 голов и 455 результативных передач.


Овечкин стал четвертым россиянином, которому удалось набрать 1000 очков за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Причем он быстрее остальных россиян достиг данной отметки — в 880-й встрече.

Ранее более 1000 очков из россиян набирали Сергей Фёдоров — 1179 очков, Александр Могильный — 1032 и Алексей Ковалёв — 1029, отмечает ТАСС.

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