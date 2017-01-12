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  • 12.01, 04:04

Сенаторы допрашивали Тиллерсона около 9 часов

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Сенаторы допрашивали Тиллерсона около 9 часов

Сенаторы допрашивали Тиллерсона около 9 часов

Сенатский комитет завершил слушания по кандидатуре Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США.

Слушания продолжались около 9 часов — с 09:00 по местному времени до 18:15, они прерывались на несколько коротких пауз и 40-минутный обеденный перерыв, сообщает РИА Новости.

Сенаторы задали Тиллерсону сотни вопросов, значительная часть которых касалась его отношения к России. Так, экс-глава ExxonMobil заявил, что США не признают Крым частью России, пока у Украины есть претензии по этому вопросу. Также он заметил, что США и РФ сталкиваются с общими террористическими угрозами в лице запрещенного в России «Исламского государства», и высказался за расширение информационного вещания американских СМИ на всю Россию.

Кроме того, он высказался в поддержку поставок летального оборонительного оружия Киеву.

После слушаний председатель комитета Боб Коркер заявил, что ожидает утверждения кандидатуры Тиллерсона на посту госсекретаря США в сенате. Напомним, что главу Госдепартамента в США назначает президент, но с согласия сената.

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