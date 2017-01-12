Сенаторы допрашивали Тиллерсона около 9 часов

Сенатский комитет завершил слушания по кандидатуре Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США.РИА Новости.
Сенаторы задали Тиллерсону сотни вопросов, значительная часть которых касалась его отношения к России. Так, экс-глава ExxonMobil заявил, что США не признают Крым частью России, пока у Украины есть претензии по этому вопросу. Также он заметил, что США и РФ сталкиваются с общими террористическими угрозами в лице запрещенного в России «Исламского государства», и высказался за расширение информационного вещания американских СМИ на всю Россию.
Кроме того, он высказался в поддержку поставок летального оборонительного оружия Киеву.
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