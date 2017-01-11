«Волга» насмерть сбила женщину в Подмосковье

В Ногинском районе Подмосковья автомобиль насмерть сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте.ТАСС в ГУ МВД по Московской области, авария произошла в районе населенного пункта Кудиново.
Из сообщения ГУ МВД по Московской области: «На трассе М7 „Волга“ совершила наезд на пешехода-женщину. По предварительным данным, она перебегала дорогу вне зоны пешеходного перехода».
По данным подмосковного главка, женщина скончалась. По факту случившегося проводится проверка, полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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