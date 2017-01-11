Петербуржцы судятся с застройщиком из-за перекрытых дворов

Замурованные в Старопарголовском квартале продолжают борьбу с застройщиком.Доступ к жилым домам оказался перекрыт после того, как территорию включили в границы участка, где будут возводить новые здания.
Во владения строительной компании попали внутренние дороги и даже площадка для сбора мусора. В итоге около тысячи человек остались без основного выезда и вынуждены пользоваться грунтовой дорогой. Кроме того, были случаи, когда по вызову к парадным не могли подъехать скорая и пожарные машины.
Ранее не встрече с жителями Старопарголовского квартала представители застройщика заявили, что разработают планировку территории и даже реконструируют грунтовую дорогу, которой автомобилисты вынуждены пользоваться сейчас. Однако активисты утверждают, что это их не спасет. Они намерены через суд добиваться возвращения всех внутриквартальных проездов.
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