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  • 11.01, 18:57
Петербуржцы судятся с застройщиком из-за перекрытых дворов. Санкт-Петербург, строительство, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Петербуржцы судятся с застройщиком из-за перекрытых дворов

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Петербуржцы судятся с застройщиком <nobr>из-за</nobr> перекрытых дворов

Петербуржцы судятся с застройщиком из-за перекрытых дворов

Петербуржцы судятся с застройщиком <nobr>из-за</nobr> перекрытых дворов

    Замурованные в Старопарголовском квартале продолжают борьбу с застройщиком.

    Сегодня в Городском суде рассматривали апелляционную жалобу на решение нижестоящей инстанции, поддержавшей строительную компанию. По словам местных жителей, инвестор лишил их внутриквартальных проездов. Доступ к жилым домам оказался перекрыт после того, как территорию включили в границы участка, где будут возводить новые здания.

    Во владения строительной компании попали внутренние дороги и даже площадка для сбора мусора. В итоге около тысячи человек остались без основного выезда и вынуждены пользоваться грунтовой дорогой. Кроме того, были случаи, когда по вызову к парадным не могли подъехать скорая и пожарные машины.

    Ранее не встрече с жителями Старопарголовского квартала представители застройщика заявили, что разработают планировку территории и даже реконструируют грунтовую дорогу, которой автомобилисты вынуждены пользоваться сейчас. Однако активисты утверждают, что это их не спасет. Они намерены через суд добиваться возвращения всех внутриквартальных проездов.

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