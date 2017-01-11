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  • 11.01, 20:29

Более сотни российских туристов не могут вернуться из Таиланда

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Более сотни российских туристов не могут вернуться из Таиланда

Более сотни российских туристов не могут вернуться из Таиланда

Более сотни российских туристов не могут вернуться из Таиланда
  • Фото: samuiblog /instagram.com

    • Причиной послужило авиационное правило, из-за которого отдыхающие, прибывшие в страну регулярным рейсом, не могут покинуть ее чартерным.

    В результате в аэропорту Бангкока застряли более сотни пассажиров, сообщила ТАСС пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. По ее словам, речь идет о туристах Coral Travel и Pegas Touristik. Руководство этих компаний пытается решить проблему.

    Причиной задержки вылета стала особенность авиационных правил Таиланда. Отдыхающие могут покинуть страну рейсом с тем статусом, с которым они прибыли в страну.

    Тюрина пояснила, что с ноября прошлого года Nord Wind выполняет два рейса в неделю: один чартерный, а другой регулярный. Застрявшие туристы прибыли в Таиланд регулярным, а улететь должны были чартерным, но, как оказалось, это запрещено.

    Часть пассажиров, у которых нет подобных сложностей, зарегистрировали на рейс, который должен был вылететь в Москву. Однако сейчас они находятся в стерильной зоне аэропорта, поскольку еще около половины пассажиров ожидают решения проблемы.

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