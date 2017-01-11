Более сотни российских туристов не могут вернуться из Таиланда

Причиной послужило авиационное правило,
ТАСС пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. По ее словам, речь идет о туристах Coral Travel и Pegas Touristik. Руководство этих компаний пытается решить проблему.
из-за которого отдыхающие, прибывшие в страну регулярным рейсом, не могут покинуть ее чартерным.
Причиной задержки вылета стала особенность авиационных правил Таиланда. Отдыхающие могут покинуть страну рейсом с тем статусом, с которым они прибыли в страну.
Тюрина пояснила, что с ноября прошлого года Nord Wind выполняет два рейса в неделю: один чартерный, а другой регулярный. Застрявшие туристы прибыли в Таиланд регулярным, а улететь должны были чартерным, но, как оказалось, это запрещено.
Часть пассажиров, у которых нет подобных сложностей, зарегистрировали на рейс, который должен был вылететь в Москву. Однако сейчас они находятся в стерильной зоне аэропорта, поскольку еще около половины пассажиров ожидают решения проблемы.
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