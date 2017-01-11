Ассанж заявил, что президент Бразилии был информатором США

Основатель портала WikiLeaks сообщил, что Мишель Темер делился с американскими властями важной информацией о внутриполитической обстановке в стране. В обмен президент Бразилии, по словам Джулиана Ассанжа, получал политическую поддержку.

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Об этом основатель WikiLeaks рассказал в интервью португальскому журналисту Фернандо Мораису, которое было опубликовано в аргентинском издании La Nueva.Как заявил Ассанж, у Темера были личные связи в американском посольстве. Через эти контакты он передавал США сведения о политической ситуации и тенденциях в стране. При этом основатель WikiLeaks подчеркнул, что в данном случае нет доказательств оплачиваемой шпионской деятельности президента Бразилии. Речь идет о том, что глава государства получал таким образом политическую поддержку.Ассанж также прокомментировал импичмент Дилмы Русеф, предшественницы Темера на посту президента. Он отметил, что это событие активно освещалось в соцсетях, а подобное, как он считает, не случается в странах Латинской Америки без участия США.