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  • 11.01, 18:57

Премьера НТВ: Сергей Маковецкий, Андрей Мерзликин и Агния Кузнецова в сериале «Трасса смерти»

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Премьера НТВ: Сергей Маковецкий, Андрей Мерзликин и Агния Кузнецова в сериале «Трасса смерти»

Премьера НТВ: Сергей Маковецкий, Андрей Мерзликин и Агния Кузнецова в сериале «Трасса смерти»

Премьера НТВ: Сергей Маковецкий, Андрей Мерзликин и Агния Кузнецова в сериале «Трасса смерти»

Телекомпания НТВ завершает производство остросюжетного детективного сериала «Трасса смерти» о событиях, произошедших на трассе М4 «Дон» в 2014 году.

Главные роли в проекте исполняют Сергей Маковецкий, Андрей Мерзликин, Агния Кузнецова и другие известные артисты.

На трассе федерального значения банда дорожных убийц вершит террор. Преступники разбрасывают по асфальту шипы из гвоздей, останавливая машины, расстреливают автомобилистов и таинственным образом исчезают. Журналисты называют их «банда GTA» по аналогии с известной компьютерной игрой.

Дело поручают следователям Звонарёву (Андрей Мерзликин) из ОВД и Мельникову (Сергей Маковецкий) из СК по раскрытию особо тяжких преступлений. Их методы разные, но цель одна — установить личность преступников и предотвратить новые трагедии.

Премьера сериала «Трасса смерти» состоится на телеканале НТВ в 2017 году.

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