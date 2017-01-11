Двухголовый младенец родился в Мексике: видео

В мексиканском городе
Вести.Ru.
Сьюдад-Хуарес появился на свет двухголовый младенец. Это подтверждают видеокадры, опубликованные его семьей.
На опубликованных кадрах запечатлен плачущий двухголовый младенец. Мексиканские врачи не знают, кто был перед ними — сиамские близнецы или один ребенок с двумя головами, родившийся на свет в результате неизвестной мутации.
Из заявления врачей: «Для того, чтобы установить причину рождения такого ребенка, необходимо знать, где и кем работали его отец и мать, не болела ли женщина в течение беременности, проходили ли будущие родители тест на генетическую совместимость. Ответов ни на один из этих вопросов у нас нет».
Необычный младенец прожил недолго, он умер менее чем через два дня после появления на свет.
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