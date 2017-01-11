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  • 11.01, 18:57
Двухголовый младенец родился в Мексике: видео. беременность и роды, дети и подростки, Мексика, младенцы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Двухголовый младенец родился в Мексике: видео

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Двухголовый младенец родился в Мексике: видео

Двухголовый младенец родился в Мексике: видео

Двухголовый младенец родился в Мексике: видео

    В мексиканском городе Сьюдад-Хуарес появился на свет двухголовый младенец. Это подтверждают видеокадры, опубликованные его семьей.

    Больше о необычном малыше практически ничего неизвестно, имена родителей не разглашаются. Врачи затрудняются сказать, что стало причиной мутации, сообщает сайт Вести.Ru.

    На опубликованных кадрах запечатлен плачущий двухголовый младенец. Мексиканские врачи не знают, кто был перед ними — сиамские близнецы или один ребенок с двумя головами, родившийся на свет в результате неизвестной мутации.

    Из заявления врачей: «Для того, чтобы установить причину рождения такого ребенка, необходимо знать, где и кем работали его отец и мать, не болела ли женщина в течение беременности, проходили ли будущие родители тест на генетическую совместимость. Ответов ни на один из этих вопросов у нас нет».

    Необычный младенец прожил недолго, он умер менее чем через два дня после появления на свет.

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