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  • 11.01, 18:58

В Мурманской области у 20 человек обнаружили «гонконгский грипп»

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В Мурманской области у 20 человек обнаружили «гонконгский грипп»

В Мурманской области у 20 человек обнаружили «гонконгский грипп»

Медики выявили 20 случаев заражения «гонконгским гриппом» у жителей Мурманской области, в том числе у восьми детей. В то же время общий показатель заболеваемости гриппа и ОРВИ в области находится не на эпидемиологическом уровне.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по региону, «за период с 14 декабря 2016 года по 9 января 2017 года в области зарегистрировано 20 случаев лабораторно подтвержденных случаев гриппа А(H3N2)». Специалисты уточняют, что среди заболевших восемь детей и 12 взрослых, все они не были привиты.

В первую неделю этого года показатель заболеваемости в Мурманской области находится на неэпидемиологическом уровне, показатель темпа регистрации заболевшего населения ниже показателя предыдущей недели на 55%.

Из сообщения Роспотребнадзора: «В ходе вирусологического мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов обследованы 48 человек из числа заболевших. В структуре положительных находок доля вирусов гриппа составила 20,8%, вирусов негриппозной этиологии — 79,2%».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в этом сезоне ожидается распространение в стране «гонконгского гриппа». До этого такой тип вируса в России практически не циркулировал. Глава Роспотребнадзора предупреждала, что заболевание этим гриппом проходит «достаточно нелегко», и напоминала, что в конце 1960-х этот вид гриппа унес жизни тысяч людей, передает РИА Новости.


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