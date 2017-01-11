Один из пострадавших при взрыве газа в Саратове находится в тяжелом состоянии

В доме на Московском шоссе, где сегодня прогремел взрыв, продолжают работать спасатели. Специалисты обследуют пострадавшие этажи, чтобы удостовериться в устойчивости здания.
В результате случившегося пострадали 10 человек, в том числе двое детей. Жизни несовершеннолетних, как утверждают медики, вне опасности. Также один из раненых находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили ТАСС в региональном центре медицины катастроф. Состояние еще шестерых госпитализированных оценивается как средней степени тяжести.
Между тем, по заключению экспертов МЧС, угрозы обрушения дома, поврежденного от взрыва газа, нет.
Юрий Юрин, начальник службы спасения Саратовской области: «Дом сейчас обследуют специалисты, с помощью спецоборудования проверяется состояние плит перекрытия. На данный момент никакой угрозы обрушения не выявлено. В доме разрушены межквартирные перекрытия, но они не являются несущими».
Хлопок газа случился в квартире на третьем этаже. Жильцов подъезда удалось оперативно эвакуировать, сейчас они находятся в пункте временного размещения. По факту случившегося проводится доследственная проверка. Как ожидается, в ближайшее время в здание допустят сотрудников газовой службы, которые помогут сыщикам установить причины ЧП.
Елена Пирская, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Саратовской области: «Организовано незамедлительное проведение доследственной проверки. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для проведения необходимых проверочных мероприятий. В настоящее время будет установлено число пострадавших, а также причины и обстоятельства произошедшего».
Президент Владимир Путин поручил главе правительства Дмитрию Медведеву проработать вопросы помощи жильцам, пострадавшим при взрыве.
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