Пробравшуюся в частный дом рысь поймали в Челябинской области

На Урале поймали рысь, которая в прямом смысле взяла в заложники хозяев частного подворья. Хищник пробрался в подполье, загрыз сторожевого пса и отрезал домочадцам путь к выходу. Пришлось вызывать экстренные службы.

Посмотреть на спасение хищной кошки собрался едва ли не весь поселок. Поистине диковинное для здешних мест зрелище очевидцы сняли на видео. Рысь пробралась на один из участков и растерзала сторожевого пса. При этом пострадала сама и уйти в лес не смогла.Егерь стрелять в зверя отказался — рука не поднялась. Тогда и позвонили ветеринарам. Они первым делом усыпили пациентку и осмотрели. Оказалось, самка молодая — ей не больше полутора лет.Случай, по словам охотоведов, конечно, не единичный, но крайне редкий. Дело в том, что рысь очень осторожна и почти никогда не выходит к людям. На сельские улицы дикую кошку, скорее всего, привел голод.Из поселка рысь привезли в ветеринарную клинику. Получив первую медицинскую помощь, дикая кошка успокоилась и даже стала есть из рук. Кроме глубокой раны от укусов собаки, у рыси оказалась отморожена задняя лапа. Не исключено, что конечность ампутируют. В этом случае ей, скорее всего, придется попрощаться с дикой природой. Но пока ветеринары стараются вылечить хищницу без операции.