Пробравшуюся в частный дом рысь поймали в Челябинской области

На Урале поймали рысь, которая в прямом смысле взяла в заложники хозяев частного подворья. Хищник пробрался в подполье, загрыз сторожевого пса и отрезал домочадцам путь к выходу. Пришлось вызывать экстренные службы.
Егерь стрелять в зверя отказался — рука не поднялась. Тогда и позвонили ветеринарам. Они первым делом усыпили пациентку и осмотрели. Оказалось, самка молодая — ей не больше полутора лет.
Случай, по словам охотоведов, конечно, не единичный, но крайне редкий. Дело в том, что рысь очень осторожна и почти никогда не выходит к людям. На сельские улицы дикую кошку, скорее всего, привел голод.
Из поселка рысь привезли в ветеринарную клинику. Получив первую медицинскую помощь, дикая кошка успокоилась и даже стала есть из рук. Кроме глубокой раны от укусов собаки, у рыси оказалась отморожена задняя лапа. Не исключено, что конечность ампутируют. В этом случае ей, скорее всего, придется попрощаться с дикой природой. Но пока ветеринары стараются вылечить хищницу без операции.
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