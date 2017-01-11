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  • 11.01, 14:25

Суд заочно арестовал водителя Mercedes, насмерть сбившего пешехода в Москве

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Суд заочно арестовал водителя Mercedes, насмерть сбившего пешехода в Москве

Суд заочно арестовал водителя Mercedes, насмерть сбившего пешехода в Москве

Суд заочно арестовал водителя Mercedes, насмерть сбившего пешехода в Москве
  • Фото: police_sao /vk.com

    • Мужчина погиб под колесами иномарки на Бауманской улице в столице в декабре минувшего года. Тверской суд заочно избрал меру пресечения водителю, который скрылся с места аварии.

    О заочном аресте предполагаемого виновника ДТП сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД Александр Князев, передает ТАСС. Он уточнил, что Тверской суд принял данное решение на основании ходатайства следователя ГСУ СК.

    Водитель Mercedes сбил на тротуаре мужчину 1989 года рождения. От полученных при ударе повреждений пешеход скончался на месте, а водитель уехал с места аварии.

    Как выяснилось, машина принадлежит уроженцу Грузии Карену Губасаряну. Но за рулем в момент аварии, по версии следствия, находился его водитель Александр Ломов, который был объявлен в международный розыск. Уголовное дело по факту смертельного ДТП возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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