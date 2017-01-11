Уфимскую пенсионерку вынудили ползком добираться до кабинета врача: видео

Прокуроры изучают любительское видео, которое сняли пациенты поликлиники в Уфе. Пенсионерка, которая недавно перенесла операцию и не может передвигаться самостоятельно, вынуждена была ползком подниматься на второй этаж, где расположен рентген-кабинет . При этом никто из медперсонала даже не остановился, чтобы помочь женщине.

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Уфа

В тот злополучный день женщину сопровождала дочь. Но помочь ей она не могла, так как тоже имеет серьезные проблемы со здоровьем. В какой-то момент женщины обратились к медсестре, чтобы та хотя бы принесла стул, чтобы отдохнуть. Но та отправила пациентов в кабинет главврача, который расположен еще выше.Героиня видео рассказала, что в 2011 году у нее диагностировали онкологическое заболевание. Здоровье и так пошатнулось, а несколько месяцев назад она вместе с дочерью попала в ДТП. Итог — сложнейший перелом ноги со смещением. На медицинские процедуры приходится ездить каждый день.Дочь женщины объяснила, что сама сняла скандальный ролик. Она везде сопровождает мать, но элементарно помочь ей подняться по лестнице не может: в той аварии она получила перелом позвоночника. Физические нагрузки женщине запрещены категорически.После встречи с пенсионеркой сотрудники прокуратуры отправились в больницу, нашли ту самую лестницу. Долго ее изучать не пришлось — пандусов там нет, лифт не работает, коляски пациентам не предоставляют. И все посетители травматологии вынуждены как-то преодолевать эти сложности. Этот факт вызвал искреннее недоумение и возмущение у представителей надзорного ведомства.В свою очередь врачи уверяют, что пациентку якобы должны были обследовать в другом корпусе поликлиники. Он должным образом оборудован для маломобильных людей. Но почему женщину со сложнейшим переломом все же отправили на лечение в это здание, объяснить не смогли.