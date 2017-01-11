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  • 11.01, 14:25

Подпадающие под закон о банкротстве россияне задолжали более 15 млрд рублей

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Подпадающие под закон о банкротстве россияне задолжали более 15 млрд рублей

Подпадающие под закон о банкротстве россияне задолжали более 15 млрд рублей

Общая сумма задолженности россиян, которые по закону могут объявить себя банкротами, к концу 2016 года достигла 15,5 млрд рублей.

Такую цифру, по информации газеты «Известия», озвучили в Национальном центре банкротств (НЦБ) по состоянию на 1 декабря.

В НЦБ подсчитали, что размер безнадежного долга одного потенциального гражданина-банкрота составляет в среднем 1,27 млн рублей. При этом общая сумма обязательств россиян, каждый из которых задолжал банкам свыше 3 млн рублей, составляет более половины от всего объема безнадежных кредитов — 6,99 млрд рублей (50,63%).

Обратиться с заявлением о банкротстве может любой заемщик с суммой долга больше 500 тысяч рублей. Однако по словам директора НЦБ Дмитрия Токарева, из всех поступающих заявлений удовлетворено может быть только 80%.

При этом на деле этот показатель существенно ниже. По данным Общества содействия финансовому оздоровлению, на 1 декабря 2016 года количество заявлений, поданных должниками, превысило 35 тысяч. Из них в отношении 21,3 тыс. россиян были заведены дела о банкротстве, а банкротами в итоге признали лишь около 1,5 тыс.

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