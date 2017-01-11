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  • 11.01, 03:47

На Сахалине скорая помощь столкнулась с двумя грузовиками, погибли 5 человек

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На Сахалине скорая помощь столкнулась с двумя грузовиками, погибли 5 человек

На Сахалине скорая помощь столкнулась с двумя грузовиками, погибли 5 человек

На Сахалине скорая помощь столкнулась с двумя грузовиками, погибли 5 человек
  • Фото: sakhalin.info

    • В результате масштабного ДТП в Сахалинской области с участием кареты скорой помощи и двух грузовиков погибли пять человек, двое получили травмы.

    Сообщение пресс-службы Минздрава Сахалинской области: «В дорожно-транспортном происшествии столкнулись автомобиль скорой медицинской помощи Поронайской ЦРБ и две грузовые машины. Медицинской сестре и водителю одного из автомобилей удалось выжить. Прибывшая в течение нескольких минут бригада скорой помощи из Макаровской ЦРБ оперативно доставила пострадавших в больницу, где им была оказана вся необходимая помощь».

    Как пишет ТАСС, авария произошла на 203-м километре автодороги, соединяющей Южно-Сахалинск и Оху. Погиб водитель грузовика Isuzu Elf и четыре человека, находившихся в автомобиле скорой помощи. А в МЧС рассказали, что после лобового столкновения автомобиль скорой помощи вспыхнул.

    Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по региону: «В результате ДТП автомобиль скорой помощи загорелся. В ликвидации последствий были задействованы 12 человек и 4 единицы техники. Проведена очистка дорожного полотна от горюче-смазочных материалов».

    В настоящее время на месте автокатастрофы работают сотрудники ГИБДД, устанавливающие все обстоятельства произошедшего.
    На Сахалине скорая помощь столкнулась с двумя грузовиками, погибли 5 человек. ДТП, Сахалин, врачи, грузовики. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Фото: sakhalin.info

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