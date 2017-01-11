На Сахалине скорая помощь столкнулась с двумя грузовиками, погибли 5 человек

В результате масштабного ДТП в Сахалинской области с участием кареты скорой помощи и двух грузовиков погибли пять человек, двое получили травмы.
Как пишет ТАСС, авария произошла на 203-м километре автодороги, соединяющей Южно-Сахалинск и Оху. Погиб водитель грузовика Isuzu Elf и четыре человека, находившихся в автомобиле скорой помощи. А в МЧС рассказали, что после лобового столкновения автомобиль скорой помощи вспыхнул.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по региону: «В результате ДТП автомобиль скорой помощи загорелся. В ликвидации последствий были задействованы 12 человек и 4 единицы техники. Проведена очистка дорожного полотна от горюче-смазочных материалов».
В настоящее время на месте автокатастрофы работают сотрудники ГИБДД, устанавливающие все обстоятельства произошедшего.
Фото: sakhalin.info
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