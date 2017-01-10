Минобороны ДНР: силовики пытались прорвать оборону на западе Донецка

В провозглашенной Донецкой народной республике сообщили о попытке украинских силовиков захватить оборонительные позиции в промозне на западе Донецка.
Как сообщают донецкие СМИ, со ссылкой на информацию оперативного командования ДНР, в результате перестрелки погибли двое украинских военнослужащих, еще трое получили ранения.
Кроме того стало известно, что украинские силовики открыли огонь по пяти населенным пунктам ДНР.
Иван Приходько, и. о главы администрации Горловки: «Около 20:00 украинская сторона начала обстрелы Озеряновки, Зайцево и Широкой Балки. Пока информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Обстрел продолжается».
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