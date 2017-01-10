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  • 10.01, 23:15

Минобороны ДНР: силовики пытались прорвать оборону на западе Донецка

2 комментария

Минобороны ДНР: силовики пытались прорвать оборону на западе Донецка

Минобороны ДНР: силовики пытались прорвать оборону на западе Донецка

В провозглашенной Донецкой народной республике сообщили о попытке украинских силовиков захватить оборонительные позиции в промозне на западе Донецка.

Сообщение оперативного командования ДНР: «ВСУ в 18:45 после артиллерийской подготовки с применением 122-миллиметровых снарядов предприняли попытку захвата тремя группами численностью по 10 человек наших позиций в районе промзоны. Наши подразделения были вынуждены открыть ответный огонь из стрелкового оружия».

Как сообщают донецкие СМИ, со ссылкой на информацию оперативного командования ДНР, в результате перестрелки погибли двое украинских военнослужащих, еще трое получили ранения.

Кроме того стало известно, что украинские силовики открыли огонь по пяти населенным пунктам ДНР.

Иван Приходько, и. о главы администрации Горловки: «Около 20:00 украинская сторона начала обстрелы Озеряновки, Зайцево и Широкой Балки. Пока информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Обстрел продолжается».

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