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  • 10.01, 23:15
В Воронеже автомобили вмерзли в лед из-за коммунальной аварии: видео. Воронеж, ЖКХ, автомобили. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Воронеже автомобили вмерзли в лед из-за коммунальной аварии: видео

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В Воронеже автомобили вмерзли в лед <nobr>из-за</nobr> коммунальной аварии: видео

В Воронеже автомобили вмерзли в лед из-за коммунальной аварии: видео

В Воронеже автомобили вмерзли в лед <nobr>из-за</nobr> коммунальной аварии: видео
  • Фото: autodeer36 /vk.com

    • К чему может привести коммунальная авария с прорывом водопровода, случившаяся в мороз, на своем печальном опыте узнали в Воронеже владельцы более десятка автомобилей.

    Снятые очевидцами кадры вмерзших в лед автомобилей появились в соцсетях. Автор видеоролика сообщил, что потоп произошел днем на улице Космонавтов.

    На видеозаписи видно, что более десятка автомобилей вмерзли в частично затопленную, частично покрывшуюся льдом улицу. Автомобили обросли сосульками, колеса вмерзли в покрытую водой и ледяным панцирем дорогу.

    Многим ли владельцам удалось вызволить свои автомобили из ледяного плена во вторник, не сообщается. Ночью в Воронеже вновь ударят морозы.

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