В Воронеже автомобили вмерзли в лед из-за коммунальной аварии: видео

К чему может привести коммунальная авария с прорывом водопровода, случившаяся в мороз, на своем печальном опыте узнали в Воронеже владельцы более десятка автомобилей.

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Воронеж

ЖКХ

Снятые очевидцами кадры вмерзших в лед автомобилей появились в соцсетях. Автор видеоролика сообщил, что потоп произошел днем на улице Космонавтов.На видеозаписи видно, что более десятка автомобилей вмерзли в частично затопленную, частично покрывшуюся льдом улицу. Автомобили обросли сосульками, колеса вмерзли в покрытую водой и ледяным панцирем дорогу.Многим ли владельцам удалось вызволить свои автомобили из ледяного плена во вторник, не сообщается. Ночью в Воронеже вновь ударят морозы.