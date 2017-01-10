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  • 10.01, 21:45

В Москве из задымившегося офиса Сбербанка эвакуировали 40 человек

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В Москве из задымившегося офиса Сбербанка эвакуировали 40 человек

В Москве из задымившегося офиса Сбербанка эвакуировали 40 человек

Сильное задымление возникло в здании Сбербанка на Ленинградском проспекте в Москве.

Из-за задымления было принято решение провести эвакуацию. Всего из здания выведены 40 человек, передает РИА Новости.

Пока точной информации о наличии пострадавших нет. Причины ЧП выясняются.

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