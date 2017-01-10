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ЧП
В Москве из задымившегося офиса Сбербанка эвакуировали 40 человек
10.01.2017, 21:30
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В Москве из задымившегося офиса Сбербанка эвакуировали 40 человек
Сильное задымление возникло в здании Сбербанка на Ленинградском проспекте в Москве.
56
банки
Москва
пожары
Сбербанк
Из-за задымления было принято решение провести эвакуацию. Всего из здания выведены 40 человек, передает
РИА Новости
.
Пока точной информации о наличии пострадавших нет. Причины ЧП выясняются.
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