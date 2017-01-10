«Фейк, угроза и обман»: страх перед «русскими хакерами» охватил Европу

Тема российских хакеров все чаще всплывает в Европе, где в ближайшие месяцы сразу в нескольких странах должны пройти выборы. Во Франции и Германии опасаются кибератак со стороны Москвы и спешно нанимают специалистов, чтобы их предотвратить.

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Одним из первых о кибервойнах начал писать американец Том Клэнси, создатель всемирно известного технотрилллера о погоне за советской подводной лодкой «Красный Октябрь». Только вот о русских хакерах в его книгах речь не заходила. Зато о китайских — постоянно.Сейчас создается впечатление, что слово «Китай» политики заменили на слово «Россия», а сюжетную линию оставили без изменений. Впрочем, злодеями могли бы быть и Индия, и Северная Корея, вообще любая страна, поскольку технически следы хакеров проследить невозможно, а подделать легче простого.И вот даже маленькая Швеция начала уверять, что ее компьютерная сеть в 2016 году пережила 100 тысяч кибератак, главным источником которых является Россия. Слова «фейк», «угроза» и «обман» встречаются в докладе Института внешней политики Швеции 200 раз.Считается, что для Европы 2017 год должен стать судьбоносным. Уже 15 марта пройдут парламентские выборы в Голландии, 23 апреля состоятся президентские выборы во Франции, и наконец, 24 сентября очередь за немцами. На свой уже четвертый срок пойдет Ангела Меркель, которую Кремль, как утверждают немецкие СМИ, хотел бы свергнуть в первую очередь.Спецслужбы ФРГ утверждают, что ФСБ и ГРУ приступили к целенаправленному наступлению с использованием больших ресурсов и технических средств против государственных и негосударственных учреждений страны. Степень успеха этих атак весьма высока, пугает ведомство по охране конституции.Шансы Ангелы Меркель остаться канцлером достаточно велики. Ее главный соперник от социал-демократов лидер партии Зигмар Габриель не самый харизматический политик. Все будет зависеть от того, пойдут ли социал-демократы на коалицию с левой партией, бывшей партией Эриха Хонеккера. Впрочем, даже приход новых лидеров не значит автоматически коренного изменения политики Евросоюза в отношении России.Увенчается ли 2017 год улучшением диалога России с Америкой и Европой, будет, конечно зависеть от курса президента Трампа, который пока не совсем ясен. Россия будет спокойно следить за развитием политической ситуации. Вечно педалировать тему хакерских и пропагандистских атак все равно невозможно.Подробности в репортаже