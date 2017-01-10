Паутина
Недоступно в Вашей стране
Паутина 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 10.01, 20:13

В Китае запретили охоту на покемонов

комментировать

В Китае запретили охоту на покемонов

В Китае запретили охоту на покемонов

Госуправление по делам печати, радиовещания, кинематографии и телевидения Китая приняло решение запретить Pokemon Go и другие игры с использованием технологии дополненной реальности.

Китайские власти сочли, что подобные приложения создают угрозу для жизни и здоровья пользователей. В Пекине обратили внимание на многочисленные происшествия с участием игроков, слишком увлеченных ловлей покемонов.

Кроме того, китайские власти обеспокоены «угрозой географической информационной безопасности» из-за данных геолокации, используемых в Pokemon GO, сообщает Reuters. Игра использует приложение Google Maps, которое в настоящий момент заблокировано в Китае.

Игра Pokemon Go с элементами дополненной реальности позволяет ловить покемонов в реальном мире и участвовать в сражениях с другими игроками. Разработанное компанией Niantic приложение вышло летом 2016 года и получило огромную популярность. Игру скачали более чем 100 млн человек по всему миру.

Новости по теме

Охота на покемонов

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru