В Китае запретили охоту на покемонов

Госуправление по делам печати, радиовещания, кинематографии и телевидения Китая приняло решение запретить Pokemon Go и другие игры с использованием технологии дополненной реальности.
Кроме того, китайские власти обеспокоены «угрозой географической информационной безопасности» из-за данных геолокации, используемых в Pokemon GO, сообщает Reuters. Игра использует приложение Google Maps, которое в настоящий момент заблокировано в Китае.
Игра Pokemon Go с элементами дополненной реальности позволяет ловить покемонов в реальном мире и участвовать в сражениях с другими игроками. Разработанное компанией Niantic приложение вышло летом 2016 года и получило огромную популярность. Игру скачали более чем 100 млн человек по всему миру.
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