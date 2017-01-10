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  • 10.01, 20:13

Резервный фонд России в декабре сократился в два раза

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Резервный фонд России в декабре сократился в два раза

Резервный фонд России в декабре сократился в два раза

Минфин России в декабре 2016 года направил на покрытие дефицита бюджета из Резервного фонда 966,9 млрд рублей. Таким образом, в декабре объем Резервного фонда сократился на 1,060 трлн рублей. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) составил $71,87 млрд.

Резервный фонд на 1 декабря составлял 2,032 трлн рублей ($31,3 млрд), Фонд национального благосостояния (ФНБ) — 4,628 трлн рублей ($71,26 млрд).

В декабре Минфин продал из Резервного фонда $6,87 млрд, 6,44 млрд евро и 1,21 млрд фунтов стерлингов за 966,9 млрд рублей для финансирования дефицита бюджета. Впервые в 2016 году Минфин продал валюту в апреле на 390 млрд рублей. Такую же сумму Минфин потратил в мае и в августе. Таким образом, в целом за год из Резервного фонда было потрачено на финансирование дефицита 2,137 трлн рублей, что соответствует планировавшимся Минфином объемам расходования фонда (2,1 трлн рублей), сообщает«Интерфакс» со ссылкой на отчет Минфина.

При этом Минфин в декабре 2016 года разместил средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на депозитах ВЭБ на сумму 3,246 млрд рублей. Средства были размещены по ставке 6% годовых с ежегодной уплатой процентов в целях финансирования двух проектов Внешэкономбанка. Так, 3,2 млрд рублей со сроком возврата в декабре 2030 года будут направлены на приобретение вагонов московского метро, еще 4,36 млн рублей со сроком возврата в декабре 2019 года будут направлены на финансирование модернизации вагонов метро в Будапеште.

В целом же за 2016 год резервный фонд сократился на 73,3% (или в 3,7 раза) — до 972,13 млрд рублей, Фонд национального благосостояния — на 16,6%, до 4,36 трлн рублей.


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